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 Понедельник, 3 Апреля 2017 10:53

Александр Аванесов

Республиканская партия с большим преимуществом лидирует в избирательной гонке

Республиканская партия с большим преимуществом лидирует в избирательной гонке

АрмИнфо. Центральная избирательная комиссия обобщила итоги парламентских выборов в Армении по 1946 избирательным участкам.

Согласно ЦИК,  по положению на 09.45  3 апреля  обработано 97% бюллетеней.  В избирательной гонке по-прежнему с большим преимуществом  лидирует правящая Республиканская партия, набирающая 49,21% голосов избирателей. Блок "Царукян"  получает 27,33% голосов, блок "Елк" - 7,75%, партия АРФ Дашнакцутюн - 6,59% голосов избирателей. Именно данная четверка и получит места в Национальном Собрании республики.

 

Не смогли преодолеть установленный законом порог проходимости в высший законодательный орган страны партия "Армянское возрождение", получившая 3,73% голосов избирателей, блок "Оганян - Раффи - Осканян (2,08%), блок "АНК- НПА" (1,63%), партия "Свободные демократы" (0,94%) и Коммунистическая партия (0,75%).

Отметим, что из 2 млн 587 706 избирателей в голосовании приняли участие 1 млн 574 тыс 947 граждан страны, что составляет 60,86% от общего числа лиц, имеющих право голоса.  В выборах принимали участие 5 партий и 4 блока. Для прохождения в Национальное Собрание партиям необходимо было преодолеть 5%- ый рубеж, а блоки - 7% - ый.

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