Понедельник, 3 Апреля 2017 10:53

АрмИнфо. Центральная избирательная комиссия обобщила итоги парламентских выборов в Армении по 1946 избирательным участкам.

Согласно ЦИК, по положению на 09.45 3 апреля обработано 97% бюллетеней. В избирательной гонке по-прежнему с большим преимуществом лидирует правящая Республиканская партия, набирающая 49,21% голосов избирателей. Блок "Царукян" получает 27,33% голосов, блок "Елк" - 7,75%, партия АРФ Дашнакцутюн - 6,59% голосов избирателей. Именно данная четверка и получит места в Национальном Собрании республики.

Не смогли преодолеть установленный законом порог проходимости в высший законодательный орган страны партия "Армянское возрождение", получившая 3,73% голосов избирателей, блок "Оганян - Раффи - Осканян (2,08%), блок "АНК- НПА" (1,63%), партия "Свободные демократы" (0,94%) и Коммунистическая партия (0,75%).

Отметим, что из 2 млн 587 706 избирателей в голосовании приняли участие 1 млн 574 тыс 947 граждан страны, что составляет 60,86% от общего числа лиц, имеющих право голоса. В выборах принимали участие 5 партий и 4 блока. Для прохождения в Национальное Собрание партиям необходимо было преодолеть 5%- ый рубеж, а блоки - 7% - ый.