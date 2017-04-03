Понедельник, 3 Апреля 2017 10:51

АрмИнфо.По положению на 08.00 3-го апреля Центральной избирательной комиссией подсчитано 88% голосов избирателей, полученных с 1807 избирательных участков. Согласно данным ЦИК, на выборах депутатов Национального Собрания РА уверенно лидирует правящая Республиканская партия, набирающая 49,06% голосов избирателей.

На втором месте, как и прогнозировалось, оказался блок "Царукян" с 27, 58% голосов, на третьем - блок "Елк" - 7,69%, на четвертом - АРФ "Дашнакцутюн" c 6,61% голосов. Остальные политические силы не проходят в парламент страны. Так, партия "Армянское возрождение" получает всего 3,71%, блок "Оганян-Раффи-Осканян" - 2,08%, блок АНК­НПА - 1,62%, партия "Свободные демократы" - 0,90% и Коммунистическая партия - 0,74%. Подсчет голосов продолжается.

Отметим, что из 2 млн 587 тыс 706 граждан страны в выборах участвовали 1 млн 574 тыс 947 избирателей, что составляет 60,86% от общего числа лиц, имеющих право голоса. В выборах приняли участие 5 партий и 4 четыре блока. Для прохождения в парламент партиям необходимо было преодолеть 5%-ый рубеж, а блокам - 7%-ый.