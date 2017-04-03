Понедельник, 3 Апреля 2017 02:35

АрмИнфо. По данным Центрального офиса Республиканской партии из 1440 участков республики (1 240 000 человек) РПА набирает 47.8%. Об этом на своей странице в Facebook сообщил зампред РПА Армен Ашотян.

Центризбирком же обработал данные из 363 избирательных участков страны. По этим данным за РПА проголосовало 65413 человек или 53,2 %. На втором месте блок "Царукян" - 32651 или 26,56 %, АРФ "Дашнакцутюн" - 9889 или 8,04 %, "Елк" - 4818 или 3,9 %, "Армянское возрождение" - 4630 или 3,7 % , блок ОРО - 2753 или 2,2%, блок "Конгресс-НПА" - 1526 или 1,24%, "Свободные демократы" - 723 или 0,59%, Компартия 550 или 0,45%.

Отметим, что в целом по Армении 2009 участка.