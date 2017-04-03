Понедельник, 3 Апреля 2017 00:25

АрмИнфо. В Лорийской области Армении по первым данным убедительную победу одерживает Республиканская партия.

Так, по данным из 4 участков Ванадзора, РПА набрала 1577, блок <Елк> -934, блок <Царукян> - 513, партия <Армянское возрождение> - 198, АРФ <Дашнакцутюн> - 147, блок <Конгресс- Народная партия> - 83, Компартия

- 44, блок Оганян-Рафии-Осканян - 28, партия <Свободные демократы> -

18. Обработаны также бюллетени одного из участков города Алаверди, где также лидирует РПА с 499 голосовами, далее следует блок <Царукян> с 74 голосами, затем <Елк> с -53, АРФ <Дашнакцутюн> - 22, блок <Конгресс-НПА> - 16, <Армянское возрождение> - 14, блок ОРО - 7, Компартия - 5 и <Свободные демократы> - 5.

На одном из участков села Катнаджур за РПА отдали голоса 650 человек, за блок <Царукян> - 147, за блок <Елк> - 31, за блок ОРО - 16, за <Дашнакцутюн> - 10, за блок <Конгресс-НПА> - 6, по 1 голосу получили партии <Свободные демократы> и <Армянское возрождение>. Компартия на этом участке голоса не получила.

В селе Гугарк на участке 24/32 РПА получила 510 голосов, блок <Царукян> - 188, блок <Елк> -114, <Дашнакцутюн> - 19, <Армянское возрождение> - 12, блок <Конгресс- НПА> - 7, Компартия - 4, по 2 голоса получили ОРО и <Свободные демократы>.

На участке 22/43 села Азнвадзор РПА набрала 236 голосов, блок <Царукян> - 13, блок <Конгресс-НПА> - 8, АРФД - 8, блок <Елк> - 7, Свободные демократы и Компартия получили по 3 голоса и по 2 ОРО и Армянское возрождение. На участке 25/14 села Мецаван РПА набрала 659 голосов, <Царукян> - 124 голоса, <Армянское возрождение> - 40, блок <Елк> - 18, АРФД - 10, <Конгресс- НПА> - 7, ОРО - 6, Компартия - 4, Свободные демократы - 3.

В Армавирской области также опережает РПА, так на избирательном участке 16/20 села Октембер преобладающее РПА набрала 574 голоса, за ней следует блок <Царукян> - 134, <Армянское возрождение> - 34, <Дашнакцутюн> - 32, блок <Елк> - 30, <Свободные демократы> - 15, блок ОРО - 13, за блок <Конгресс-НПА> - 5, Компартия 2 голоса. В Чаренцаване на 27/18 большинство голосов были отданы блоку <Царукян>

- 409, РПА- 377, блок <Елк> - 352, блок ОРО - 299, <Дашнакцутюн> - 106, Компартия- 98, блок <Конгресс-НПА> - 96, <Свободные демократы> -123 и <Армянское возрождение> -114, еще 2 бюллетеня были признаны недействительными.

На участке 27/13 Чаренцавана в конвертах РПА обнаружены опознавательные знаки. А в одном из конвертов была обнаружена пуля.