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 Воскресенье, 2 Апреля 2017 23:06

Татевик Шагунян

По подсчетам первых голосов лидирует Республиканская партия Армении

По подсчетам первых голосов лидирует Республиканская партия Армении

АрмИнфо. По подсчетам первых голосов лидирует Республиканская партия Армении. Как сообщил глава Центральной избирательной комиссии Тигран Мукучян, ЦИК подвел итоги электронного голосования (голосование граждан РА за рубежом ), в котором из 878 имеющих право голоса граждан проголосовало 747.

За Республиканкую партию свои голоса отдали 529 человек, за блок «Царукян»-73, «Елк»- 52, АРФ «Дашнакцутюн» -25, блок «Оганян-Раффи-Осканян» - 17, «Свободные демократы»-6, Компартия – 3, «Армянское возрождение»- 3, список замыкает блок «Конгресс-НПА»- 2 и 37 голосов недействительны. Зампред РПА же Армен Ашотян на своей страничке в Facebooк написал, что по данным из 203 участков (100 560 избирателей), с 47,87% лидирует Республиканская партия.

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