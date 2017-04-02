Воскресенье, 2 Апреля 2017 23:06

АрмИнфо. По подсчетам первых голосов лидирует Республиканская партия Армении. Как сообщил глава Центральной избирательной комиссии Тигран Мукучян, ЦИК подвел итоги электронного голосования (голосование граждан РА за рубежом ), в котором из 878 имеющих право голоса граждан проголосовало 747.

За Республиканкую партию свои голоса отдали 529 человек, за блок «Царукян»-73, «Елк»- 52, АРФ «Дашнакцутюн» -25, блок «Оганян-Раффи-Осканян» - 17, «Свободные демократы»-6, Компартия – 3, «Армянское возрождение»- 3, список замыкает блок «Конгресс-НПА»- 2 и 37 голосов недействительны. Зампред РПА же Армен Ашотян на своей страничке в Facebooк написал, что по данным из 203 участков (100 560 избирателей), с 47,87% лидирует Республиканская партия.