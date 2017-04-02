Воскресенье, 2 Апреля 2017 22:10

АрмИнфо.В Аване на избирательных участках 1/1, 1/2 , 1/3, 1/4 с 20:00 отключили электричество.

На избирательных участках 1/1 и 1/2 пока нет света, однако в зданиях, расположенных рядом с этими участками, электричество не отключено. Доверенное лицо предвыборного блока <Елк> пытается контролировать ситуацию, чтобы не допустить вброса в урну.

Отметим, что от избирательного округа N1 баллотируются такие небезызвестные личности, как свояк мэра Еревана Тарона Маркаряна Роберт Саргсян и экс-глава СПИСА Мигран Погосян.

Отметим, что во многих участках областей Армении подсчет голосов пока

и не начался.