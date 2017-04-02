Воскресенье, 2 Апреля 2017 21:41

АрмИнфо.Минобороны Армении объясняет скопления военнослужащих на избирательных участках техническими причинами.

В частности, пресс-служба МО утверждает, что на избирательным участке 20/53 скопления военнослужащих носят технический характер, учитывая, что их доставка с мест постоянной дислокации имеет определенные организационные сложности.

Проанализировав эту и другие информации о нарушениях в ходе выборов, в Минобороны пришли "к очевидному выводу, согласно которому голосование прошло гладко, а отдельные запротоколированные случаи нарушений носят исключительно технический характер и реализацию права военнослужащих на свободное волеизъявление никак не характеризуют".