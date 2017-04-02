﻿
Հայ  Рус  Eng
 Лента новостей

﻿
 Воскресенье, 2 Апреля 2017 21:41

Давид Степанян

Минобороны Армении объясняет скопления военнослужащих на избирательных участках техническими причинами

Минобороны Армении объясняет скопления военнослужащих на избирательных участках техническими причинами

АрмИнфо.Минобороны Армении объясняет скопления военнослужащих на избирательных участках техническими причинами.

В частности, пресс-служба МО утверждает, что на избирательным участке 20/53 скопления военнослужащих носят технический характер, учитывая, что их доставка с мест постоянной дислокации имеет определенные организационные сложности.

Проанализировав эту и другие информации о нарушениях в ходе выборов, в Минобороны пришли "к очевидному выводу, согласно которому голосование прошло гладко, а отдельные запротоколированные случаи нарушений носят исключительно технический характер и реализацию права военнослужащих на свободное волеизъявление никак не характеризуют".

  • ПРОЧИТАТЬ ВСЕ КОММЕНТАРИИ

Нет комментариев

Имя*
Эл-почта
Текст*
  
8720

 Интервью
 Комментируемие
 Поиск по дням