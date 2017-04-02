Воскресенье, 2 Апреля 2017 20:33

АрмИнфо.В Армении завершилось голосование на парламентских выборах. В 20:00 по местному времени закрылись все 2009 избирательных участков, открывшиеся 2 апреля в 08:00.

По данным ЦИК Армении по положению на 17:00 часов по местному времени в голосовании приняло участие 50,93% или 1 317 936 избирателей из

2.587.706 граждан, имеющих право на голос.

За места в Национальном Собрании республики борются 9 политических сил - 4 блока - <Елк>, <Царукян>, <Оганян-Раффи- Осканян>,<Конгресс-НПА>, и 5 партий - Республиканская, Коммунистическая, <Свободные демократы>, АРФ <Дашнакцутюн>, <Армянское возрождение>. По рейтинговой системе свои кандидатуры выдвинули 1500 кандидатов.

За выборами наблюдательскую миссию осуществляют 49 местных организаций - 28 тысяч наблюдателей и 6 международных - БДИПЧ/ОБСЕ, ПА ОБСЕ, ПАСЕ, СНГ, ПА СНГ и Европарламент, с общим числом наблюдателей в 640 человек. Для освещения выборов аккредитовано 1244 корреспондента 89 местных СМИ и 80 представителей 31 иностранных СМИ.

На этих выборах в Армении впервые применялись новейшие технологии - идентификационные карты, камеры видеонаблюдения с целью минимизации возможных фальсификаций. Впервые также предусматривалось обнародование списков участвующих в выборах граждан с целью предотвращения многократного голосования.

В случае, если парламентские выборы пройдут в один тур, а это будет зависеть от того, удастся какой-либо силе или альянсу сил сформировать большинство, Национальное Собрание будет состоять из 105 депутатов - 101 из политических сил и 4 представителя нацменьшинств. Причем парламент будет формироваться по системе 50%+50% (50% - кандидаты из рейтингового списка, другие 50% - из пропорционального). Если же состоится второй тур выборов, что эксперты практически исключают, то число мест в парламенте увеличится.