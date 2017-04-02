Воскресенье, 2 Апреля 2017 20:24

АрмИнфо. В редакцию АрмИнфо поступили сигналы о раздаче взяток со стороны блока <Царукян>.

Так, из села Ташир Лорийской области поступил сигнал о том, что блок <Царукян> поднял ставки взяток аж до 50 тысяч за голос. Причем, примечательно то, что представители блока не требуют от граждан взамен на деньги в обязательном порядке отдать свой голос именно за него. <Речь о том, чтобы не голосовать конкретно за Республиканскую партию>,- рассказал один из жителей области не пожелавший представиться.

Примечательно, что в Тавуше у РПА особенно сильные позиции, поскольку там баллотируется брат крупного российского предпринимателя Самвела Карапетяна Карен Карапетян.

По той же схеме блок <Царукян> работает и в ереванской общине Шенгавит. Но здесь ставки гораздо ниже Тавушских - от 10 до 30 тысяч драмов. Как рассказал корреспонденту АрмИнфо житель общины, также не пожелавший назваться, представители блока взамен на деньги требуют лишь не голосовать за РПА.

Информация о раздаче предвыборных взяток со стороны штаба блока "Царукян" в АрмИнфо поступали также из Нор-Норка. "Доверенным" избирателям предлагались по 10 тыс. драмов за голос. После передачи денег, избирателя сопровождали на участок, чтобы он голосовал "по совести".