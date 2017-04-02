Воскресенье, 2 Апреля 2017 20:22

АрмИнфо.По положению на 19:00 часов, Следственный комитет Армении получил 73 сообщения о нарушениях в ходе парламентских выборов.

Как сообщили АрмИнфо в пресс-службе Следственного комитета, 27 сообщений получено из Еревана, 11- Гегаркуникской области, 7 - из Тавушской области, 4 - Котайкской, 7 - из Лори, 3 - из Вайоц дзора, 7

- Арагацотна, 8 - Тавуша, 2 - из Армавира, 3 из Ширака и 1 - из Сюникской области РА. "Территориальные отделения СК РА предпринимают все необходимые процессуальные действия, для проверки обстоятельств, указанных в поступивших сообщениях", - говорится в заявлении ведомства.