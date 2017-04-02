Воскресенье, 2 Апреля 2017 20:22

АрмИнфо. Блок "Елк" продолжает сообщать о нарушениях в ходе выборов.

По состоянию на 14:00-19:00 доверенные лица блока зафиксировали на участках следующие нарушения и подозрительные действия. На участке 7/42 (Малатия-Себастия) силой был выведен с участка доверенное лицо блока. На участке 25/11 (Лорийская область) пропала печать. На участке 24/01 (Лорийская область) избиратели вышли из кабины для голосования с открытым бюллетенем в руках.

На участке 9/16 наблюдатель от РПА Лариса Минасян направляла действия избирателей посредством телефонных звонков, напоминая о номере РПА. Секретарь избирательной комиссии участка 7/49 (Малатия-Себастия) отказалась запротоколировать вынос и возврат урны с дополнительными бюллетенями за пределы участка.

Были обесточены участки 17/03, 17/04, 17/05 (Арагацотн, Аштарак). На участке 33/15 (Ширакская область) доверенное лицо РПА проверяло все голосования, вскрывая конверты. Разрешалось бросать в урны лишь бюллетени РПА. На участке 13/18 (Арарат) племянник главы общины Сисаван попытался проголосовать в третий раз, что глава комиссии запротоколировать отказался. Была избита и удалена из участка наблюдатель за выборами на участке 21/29 (Гегаркуникская область).