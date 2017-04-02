Воскресенье, 2 Апреля 2017 19:44

АрмИнфо. На 35% избирательных участков Армении во время парламентских выборов зафиксированы случаи заполнения бюллетеней вне избирательных кабинок. Об этом говорится в заявлении организации <Независимый наблюдатель>.

Согласно заявлению, по состоянию на 12.00 зафиксировано: на 49% участков нет спецсредств для голосования лиц со слуховыми или зрительными проблемами. Проблем с работой технических средств не было зафиксировано лишь на 16% избирательных участков. Сложности с чтением отпечатков пальцев зафиксированы на 44% избирательных участков.

В 52% случаев было зафиксировано нахождение в кабинке для голосования нескольких лиц. Были также случаи фотографирования бюллетеней избирателями.

В 18% случаев на избирательных участках находились лица, не имеющие права там находиться. На 36% участков зафиксированы конфликты, на одном избирательном участке произошла потасовка.