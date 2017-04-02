Воскресенье, 2 Апреля 2017 19:35

АрмИнфо. По положению на 17:30 часов, Следственный комитет Армении получил 52 сообщений, содержащих признаки нарушения избирательного законодательства.

Как сообщает пресс-служба Следственного комитета, 24 сообщений получено из Еревана, 7 - из Тавушской области, 4 - Котайкской, 5 - из Лори, 3 - из Вайоц дзора, 5 - Арагацотна, 2 - Тавуша, 1 - из Армавира и 1 - из Сюникской области РА. "Территориальные отделения СК РА предпринимают все необходимые процессуальные действия, для проверки обстоятельств, указанных в поступивших сообщениях", - говорится в заявлении ведомства.