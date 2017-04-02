Воскресенье, 2 Апреля 2017 19:26

АрмИнфо. По положению на 18:00 часов по местному времени Генпрокуратура Армении изучила 1317 публикаций о нарушениях в ходе парламентских выборов.

Как сообщили АрмИнфо в пресс-службе Генпрокуратуры, лишь в 226 из них был зафиксирован состав преступления. <Для выяснения обстоятельств данных инцидентов, 226 сообщений были направлены в территориальные отделы СК Армении и Полиции для проверки и подготовки материалов. 82 случая касались повторного голосования либо голосования вместо другого лица, 43 - нарушения тайны голосования, 64 - препятствования праву гражданина на свободное волеизъявление, 28 - нарушения права гражданина на свободное осуществление выбора, а также препятствования деятельности СМИ и наблюдателей, 9 - избирательных взяток >, - говорится в сообщении Генпрокуратуры.