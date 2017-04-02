Воскресенье, 2 Апреля 2017 19:00

АрмИнфо.Глава штаба АРФ <Дашнакцутюн> Агван Варданян заявил о нарушениях в разных избирательных участках со стороны Республиканкой партии Армении.

По его словам, в Чамбараке неизвестные лица пытаются выгнать с избирательного участка доверенных лиц и наблюдателей, более того со списками подходят к избирателям и направляют ход голосования. Дашнакцакан заметил, что правоохранительные органы бездействуют, в результате чего журналисты выполняют работу первых.

Он заметил, что также непонятна ситуация в Бюракане, где постоянно нарушается законодательство происходят открытые голосования и

направление журналистов. Кроме того, сельский староста там к открытую раздаюет взятки. С утра там были также отключены камеры видеонаблюдения.

Но больше всего Варданяна обеспокоила ситуация в селе Парпи Арагацотнской области, где сторонник кандидата от Республиканкой партии Армении Базмасера Аракеляна устроили беспредел. <Он не ведает, что творить в собственной деревне, поскольку на избирательном участке потасовки, открытое голосование и многое другое> , - подчеркнул глава штаба, добавив, что уже обратились в ЦИК и Генпрокуратуру для.

Из Арагацотнской области в редакцию АрмИнфо также постоянно поступают сигналы о том, что мэр города Талин отключил камеры видеонаблюдения, что сельские старосты сел Прапи и Бюракана устроили в своих деревнях настоящий террор, насильно заставляя жителей идти на участки и голосовать за кандидатов от РПА.