Воскресенье, 2 Апреля 2017 17:51

АрмИнфо. Партия <Свободные демократы> по состоянию на 15:00 часов заявила о многочисленных нарушениях на разных избирательных участках.

В частности, на избирательном участке 37/15 в Тавушской области в селе Кохб члены избирательной комиссии взломали сейф, мотивируя это тем, что ключ застрял в замке, и не предпринимают каких-либо действий, чтобы сейф был починен. Доверенное лицо партии также заверяет, что глава сельской общины без каких-либо соответствующих документов находится в здании, где проходит голосование и вмешивается в избирательный процесс.

Кроме этого к расположенным в средней школе имени Налбандяна избирательным участкам 9/7, 9/8, 9/9, 9/10 избирателей привозят на маршрутках . На этих участках от имени кандидата от правящей Республиканкой партии Армении Акопа Бегларяна членам избирательной комиссии отправили шашлык. Также несколько молодых людей вместе с пожилыми входят в кабины для голосования якобы помогая им.

По состоянию на 12:30 избирательный участок 9/62, расположенный в УИУ <Больница для осужденных> был закрыт. На избирательном участке 16/06 (Армавир) было очевидно направленное голосование. В частности избирателям было указано явиться до 11:00 часов. В Шенгавите на избирательном участке 8/18 директор школы N46 беспрепятственно направляет избирателей и вмешивается в избирательный процесс.

Глава избирательной комиссии 9/4 Айкуи Тюперлян не допускает доверенных лиц к журналу регистрации угрожая выгнать их с здания. На избирательном участке 8/29 избиратели подписались вместо друг друга. На замечание наблюдателя члены избирательной комиссии заявили, что это из-за неполадок оборудования по электронной идентификации избирателей.

На избирательном участке 28/8 не обеспечивается тайное голосование, поскольку кабина для голосования неправильно расположена, а камера для онлаин вещания фиксирует лишь часть комнаты. В Давиташене вблизи избирательного участка 5/06 в гараже гражданам раздают взятки и направляют голосование, меж тем на избирательном участке 5/07 3 человека одновременно находились в кабине для голосования. Доверенное лицо остановило голосование и лишь после установления порядка голосования оно продолжилось. В Абовяне на избирательных участках 28/18 и 28/19 более часа было отключено электричество

Меж тем блок <Елк> сообщает, что руководство Каджаранского медно-молибденового комбината заставляет своих сотрудников голосовать открыто угрожая уволить их с работы.