Воскресенье, 2 Апреля 2017 17:43

АрмИнфо. Сотрудники штаба кандидата в депутаты от Республиканской партии Армении Акопа Бегларяна, расположенного на улице Ерванда Кочара, применили силу в отношении корреспондента АрмИнфо.

В частности, был получен сигнал о том, что в данном штабе раздают избирательные взятки. Корреспондент попытался выяснить достоверность сигнала у сотрудников штаба. Однако те попытались опровергнуть информацию. Тем не менее, корреспонденты АрмИнфо успели заметить на столах членов штаба списки избирателей с номерами телефонов и разноцветными маркировками.

Когда корреспонденты попыталась выяснить, что это за списки и откуда они оказались в штабе, это вызвало негодование присутствующих там лиц, более того, один из них, по всей видимости, глава штаба силой вытолкнул из здания журналистов, заявив, что они задают слишком много вопросов.

Журналисты также заметили, что к штабу постоянно подходили машины и люди, однако сотрудники при помощи опознавательных знаков намекали им не заходить во внутрь. «А одна из подошедших к штабу женщин предупредила другую: У нас проблемы, журналисты все вынюхали»,- рассказала корреспондент агентства.