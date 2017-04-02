Воскресенье, 2 Апреля 2017 16:55

АрмИнфо.По состоянию на 15:00 Генеральная прокуратура Армении изучила 970 публикаций о нарушениях избирательного законодательства.

Как сообщили АрмИнфо в пресс-службе ведомства, подавляющее большинство сообщений касается технической стороны организации выборов: сбоев в работе спецтехники, камер наблюдения, а также меблировки избирательной кабины. "Сообщения по своему содержанию, не содержат очевидные признаки преступления и нарушения избирательного законодательства", - сообщает надзорный орган.

Как пояснили в Генпрокуратуре, в 131 из поступивших сообщений обнаружены признаки преступления. Для установления обстоятельств в указанных сообщениях, материалы отправлены в территориальные отделы Следственного комитета и Полиции Армении.

48 сообщений касались голосования вместо другого человека или повторного голосования, 26 - нарушений тайны голосования, 23 - попыток направлять избирателей, 15 - препятствования выполнению полномочий доверенных лиц, наблюдателей, членов избирательных комиссий, СМИ, 11 - препятствования реализации свободного волеизъявления, 8 - случаев избирательного подкупа.