Воскресенье, 2 Апреля 2017 16:46

АрмИнфо.По положению на 15:00 часов по местному времени в Полицию Армении поступило 41 сообщение о нарушениях в ходе парламентских выборов.

Как сообщили АрмИнфо в пресс-службе Полиции РА, 5 сообщений были направлены на предварительное следствие, по 11 - готовятся материалы, 25 - находятся на этапе проверки. При этом отмечается, что 12 сообщений поступили из Еревана, 3 - из Котайкской области, 4 - Лорийской области, 3 - Ширакской области, 1- Армавирской области, 3 - Тавушской, 8 - Араратской, 4 - Гегаркуникской, 3 - Вайоцдзорской областей.