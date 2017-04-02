Воскресенье, 2 Апреля 2017 16:39

АрмИнфо.Парламентская ассамблея ОБСЕ призвала журналистов дождаться завтра.

<Международные наблюдатели не будут делать никаких заявлений и призывают журналистов подождать до завтра>, - сказал журналистам глава делегации ПА ОБСЕ Гейр Беккеволд.

В свою очередь глава краткосрочной наблюдательской миссии БДИПЧ/ОБСЕ Игнасио Санчеса Амора заявил, что избирательный процесс - это не только то, что происходит сегодня: <Мы здесь с середины февраля. Наши команды работают по всей стране. Мы следили за кампанией, средствами массовой информации и за всеми проблемами, связанными с выборами. Завтра мы дадим нашу оценку всему процессу в целом>. По его словам, наблюдатели здесь для мониторинга за всем комплексом избирательных реформ. При этом он выразил надежду на то, что народ Армении и власти проведут реформы не только для изменения избирательной системы и не только для изменения закона, как такового.