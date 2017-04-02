Воскресенье, 2 Апреля 2017 13:48

АрмИнфо.Первый президент Армении Левон Тер-Петросян заявил 2 апреля журналистам, что сегодня выполнил свой гражданский долг по выборам Национального Собрания РА. На вопрос о отношении к новейшим технологиям, применяемым в ходе выборов, он призвал дождаться окончания выборов. На вопрос будет ли он в парламенте, президент отметил, что много раз там бывал.

Отметим, что как и действующий президент Серж Саргсян, Тер-Петросян также голосовал на избирательном участке 9/18. Как и в случае с Саргсяном, оборудование со сложностью распознало его паспортные данные и вообще не зафиксировало отпечатков пальцев.



Напомним, что Тер-Петросян выступает в качестве лидера предвыборного блока АНК – НПА.