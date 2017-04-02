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 Воскресенье, 2 Апреля 2017 13:43

Татевик Шагунян

Армен Ашотян: Некоторые силы преднамеренно пытаются использовать при голосовании опознавательные знаки и обвинить в этом Республиканскую партию

Армен Ашотян: Некоторые силы преднамеренно пытаются использовать при голосовании опознавательные знаки и обвинить в этом Республиканскую партию

АрмИнфо. Республиканская партия Армении располагает информацией о том, что некоторые политические силы преднамеренно призывают своих сторонников при голосовании использовать специальные опознавательные знаки с тем, чтобы впоследствии свалить это на РПА и бросить тень на процесс выборов. Об этом на пресс-конференции заявил зампред РПА Армен Ашотян.

При этом он заявил, что РПА не обращается по таким случаям в правоохранительные органы, поскольку уверена, что все это не может повлиять на итоги выборов. <Несмотря на попытки провокаций со стороны некоторых сил, выборы проходят в соответствии с законом, и процесс нас удовлетворяет>,- заверил Ашотян.

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