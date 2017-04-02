Воскресенье, 2 Апреля 2017 13:34

АрмИнфо. В рамках разрабатываемого проекта по внедрению обязательного медицинского страхования (ОМС) в Армении, Министерство здравоохранения представит Правительству РА пакет, согласно которому государство возьмет на себя обязательства по компенсации страховых премий социально- необеспеченным группам населения Армении. Речь идет о 1.2-1.5 млн. человек. (Почти половина населения страны - ред.). Об этом Министр здравоохранения Армении Левон Алтунян заявил в рамках своего визита в медицинский центр Ехегнадзора Вайоц Дзорской области.

Как сообщили АрмИнфо в пресс-службе ведомства, в ходе встречи с медперсоналом Алутян представил реализуемы программы, отметив, что на данный момент ведомство совместно с Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) разрабатывает нормативы медуслуг и методы их доступности в соответствии с численностью населения страны. Вместе с тем министр разъяснил, что до 1 мая параллельно с электронной системой здравоохранения продолжит действовать предыдущая программа.

Отмтеим, что как ранее сообщалось, система обязательного медицинского страхования может быть внедрена в стране уже с 2018 года. Систему будут обслуживать страховые компании страны. По неуточным данным, ежемесячный взнос в качестве премий для населения страны составит порядка 5-6 тыс драмов. Эти суммы будут платить граждане со средним и высоким достатком. Граждане с низкими доходами получат компенсации от тгосударства. Сегодня аналогичные суммы фактически вливаются в систему здравоохранения в качестве серых, неучтенных доходов лечучреждений в объеме до 85 - 90 млрд. драмов. Для внедрения ОМС Минздрав Армении намерен провести большую работу по улучшению и модернизации процессов и процедур, системы лицензирования, создания широкой линейки медпротоколов и т.д.