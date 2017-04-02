Воскресенье, 2 Апреля 2017 13:26

АрмИнфо.Второй президент Армении Роберт Кочарян не примет участия в голосовании на парламентских выборах в РА.

Как сообщил в беседе с корреспондентом АрмИнфо пресс-секретарь Кочаряна Виктор Согомонян, второй президент не успеет выполнить свой гражданский долг, поскольку в настоящее время находится в Москве для участия в совете директоров АФК-система, членом которого он является. <Мы вернемся в Ереван лишь поздно вечером, и вряд ли успеем принять участие в голосовании. А в посольстве в Москве второй президент также не сможет голосовать, поскольку не является резидентом>,- объяснил Согомонян.