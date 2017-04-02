Воскресенье, 2 Апреля 2017 13:21

АрмИнфо.Мэр Еревана, занимающий 2-ю строчку в пропорциональном списке правящей Республиканской партии (РПА), Тарон Маргарян проголосовал в ереванском районе Аван. Столичный градоначальник явился на избирательный участок, где проголосовал в порядке "живой очереди". После - он не стал отвечать на вопросы журналистов и, поблагодарив членов участкового избиркома, молча удалился.

Напомним, что избирательный список правящей РПА состоит из 133 кандидатов, а пропорциональный список включает 64 кандидата. Пропорциональный список возглавляет министр обороны РА Виген Саркисян, на втором месте - мэр Еревана Тарон Маргарян, на третьем - глава Минюста Арпине Ованнисян, на четвертом - бывший министр здравоохранения Ара Баблоян, а пятерку замыкает министр культуры РА Армен Амирян.