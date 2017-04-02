Воскресенье, 2 Апреля 2017 13:09

АрмИнфо.По данным на 10:00 Генпрокуратура Армении изучила 320 жалоб относительно избирательных процессов в республике.

13 из них отправлены в Полицию РА. Из 13 жалоб 6 касаются сигналов о повторном голосовании, а 3 о нарушении анонимности при голосования. 3 сигнала касались попыток препятствования свободного волеизъявления граждан.

Отметим, что по данным ЦИК Армении, по положению на 11:00 по местному времени в голосовании на парламентских выборах в РА приняли участие 13,32 % избирателей. Об этом АрмИнфо сообщили в пресс-службе ЦИК РА.

В целом по республике зафиксировано 2 млн 564 тыс 195.