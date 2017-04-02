Воскресенье, 2 Апреля 2017 13:07

АрмИнфо."Процесс находится вне закона", - касаясь избирательного процесса в целом, заявил журналистам глава партии "Наследие", один из лидеров блока "Оганян-Раффи-Осканян" Раффи Ованнисян после того, как проголосовал в школе номер 157 ереванского административного района Норк-Мараш.

Раффи Ованнисян, по его словам, проголосовал во имя сыновей-героев страны и завтрашнего дня Армении. Говоря о возможных пост-выборных развитиях, лидер "Наследия" призвал подождать завершения дня и результатов голосования. Вместе с тем, он отметил, что избирательные нарушения имели место, как в предвыборный период, так и сегодня. "Весь пакет этих сигналов мы представим обществу. Это - одна из целей нашей борьбы. Мы не можем сидеть, сложа руки. И мы должны провести эту борьбу всеми возможными конституционными путями", - заявил Раффи Ованнисян.

Другой лидер блока "ОРО", бывший министр иностранных дел Вардан Осканян в беседе с журналистами отметил, что проголосовал во имя смены власти и завтрашнего дня страны. Он отметил, что с утра уже слышал о разных нарушениях, но пока что воздержался давать оценки. Тем не менее, Вардан Осканян выразил надежду на то, что власти опомнятся и дадут возможность провести справедливые выборы.

Экс-министр обороны Армении, ныне лидер блока "ОРО" Сейран Оганян проголосовал за то, чтобы консолидированным образом сделать будущее армянского народа более благополучным. "Я проголосовал во имя справедливой Армении, во имя формирования более развитой для нашего народа экономики", - сказал журналистам после голосования Оганян. Комментируя озвучиваемые блоком "ОРО" сообщения о нарушениях, Сейран Оганян заявил, что на основании данных сигналов штаб оценивает ситуацию. Вместе с тем, экс-министр призвал провести сегодняшний день в духе спокойствия и с непоколебимой верой, что все будет хорошо для Армении.

Напомним, что 13 февраля бывший министр обороны Армении Сейран Оганян, лидер партии <Единение> (<Консолидация>), экс-глава МИД РА Вардан Осканян и председатель партии <Наследие> Раффи Ованнисян в преддверии парламентских выборов 2 апреля с.г. подписали меморандум о создании блока <Оганян-Раффи- Осканян> (ОРО). В первую десятку пропорционального избирательного списка данного блока в следующем порядке включены: Сейран Оганян (беспартийный), Армен Мартиросян (<Наследие>), Вардан Осканян (<Единение>), Элинар Варданян (<Единение>), Ваагн Ованнисян (<Наследие>) Андраник Теванян (<Единение>), Степан Маркарян (<Единение>), Сусанная Мурадян (<Наследие>), Гегам Назарян (<Единение>), Гарник Саакян (<Наследие>), Раффи Ованнисян (<Наследие>). Список состоит из 148 кандидатов.