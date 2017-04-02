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 Воскресенье, 2 Апреля 2017 13:03

Татевик Шагунян

Галуст Саакян после исполнения своего гражданского долга заверил, что впредь в управлении государством активную роль будет иметь народ

Галуст Саакян после исполнения своего гражданского долга заверил, что впредь в управлении государством активную роль будет иметь народ

АрмИнфо.Власти Армении сделали все, чтобы были соблюдены все избирательные процедуры, заявил после исполнения своего гражданского долга председатель Национального Собрания Армении Галуст Саакян.

По словам спикера, парламентская модель управления, к которой переходит Армения, позволит вовлечь в процесс принятия политических решений широкие слои общественности. "Решать будет не только Национальное Собрание, а народ в целом", - заверил он. На избирательный участок Саакян приехал с супругой Жанной Агабабян.

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