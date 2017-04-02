Воскресенье, 2 Апреля 2017 13:03

АрмИнфо.Власти Армении сделали все, чтобы были соблюдены все избирательные процедуры, заявил после исполнения своего гражданского долга председатель Национального Собрания Армении Галуст Саакян.

По словам спикера, парламентская модель управления, к которой переходит Армения, позволит вовлечь в процесс принятия политических решений широкие слои общественности. "Решать будет не только Национальное Собрание, а народ в целом", - заверил он. На избирательный участок Саакян приехал с супругой Жанной Агабабян.