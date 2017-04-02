﻿
Հայ  Рус  Eng
 Лента новостей

﻿
 Воскресенье, 2 Апреля 2017 12:48

Татевик Шагунян

Артур Багдасарян проголосовал за <возрождение Армении>

Артур Багдасарян проголосовал за <возрождение Армении>

АрмИнфо.Председатель партии <Армянское возрождение> Артур Багдасарян на парламентских выборах 2 апреля проголосовал на избирательном участке 9/49 в Ереване.

Как сообщает корреспондент АрмИнфо, на выборы он пришел на выборы вместе с супругой. <Я проголосовал за возрождение Армении, я

проголосовал, чтобы в 21 веке у нас было сильное, конкурентоспособное, организованное государство. Чтобы у нас были общество и нация, уверенно смотрящие в будущее>, - сказал он в беседе с журналистами.  Артур Багдасарян отметил, что их штаб получил несколько сигналов о неполадках с устройствами и камерами, но это, по его определению, маленькие и решаемые проблемы.  Он также выразил удовлетворение новым техническими устройствами голосования, заверив, что они принесут свои плоды.

  • ПРОЧИТАТЬ ВСЕ КОММЕНТАРИИ

Нет комментариев

Имя*
Эл-почта
Текст*
  
9438

 Интервью
 Комментируемие
 Поиск по дням