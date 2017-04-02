Воскресенье, 2 Апреля 2017 12:41

АрмИнфо.Лидер блока «Царукян» Гагик Царукян выполнил свой гражданский долг на избирательном участке 29/29 в Ариндже.

После голосования в беседе с журналистами Царукян сказал, что он в долгу перед народом. «Я не нуждаюсь ни в должности, ни в деньгах, ни в уважении. Сегодня видя в каком состоянии находится народ, его ожидания, я могу думать только об этом», - сказал он.

Он также коснулся обещанных инвестиций в $15 млрд. в случае победы и подчеркнул, что никогда не врет. Царукян сказал, что пользуется большим уважением в своем окружении и все хотят ему быть полезными. «Я беру ответственность на себя только тогда, когда в состоянии ее оправдать», - заключил Царукян.