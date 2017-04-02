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 Воскресенье, 2 Апреля 2017 12:28

Марианна Мкртчян

«Гражданский наблюдатель» зафиксировал 162 нарушения во время подготовительного этапа голосования

«Гражданский наблюдатель» зафиксировал 162 нарушения во время подготовительного этапа голосования

АрмИнфо.Инициатива «Гражданский наблюдатель» зафиксировала 162 нарушения во время подготовительного этапа голосования.

 

Как сообщили АрмИнфо в пресс-службе инициативы, нарушения находятся на этапе проверки. Были зафиксированы следующие нарушения: « В 17 избирательных участках избирательные комиссии не начали свою работу в указанное время; в 15 избирательных участках места для голосования были неправильно обставлены; в 7 – зафиксированы проблемы с жеребьевкой; в 18 – возникли проблемы с электронной регистрацией избирателей; в 2 избирательных участках списки не были опубликованы у входа; в 11 - проблемы с избирательными кабинами; в 18 – комнаты для голосования не были приспособлены к голосованию с точки зрения обеспечения конфиденциальности; в 37 – не было пандусов; в 37 – зафиксированы иные нарушения». Вместе с тем, инициатива сообщает, что было зафиксировано 25 нарушений в ходе регистрации избирателей в журнале для голосования. Инициатива также сообщает, что более подробная информация о нарушениях будет дана в 14:00.

 

Мжду тем, сегодня утром рано ЦИК РА устами ответственных лиц распространил заявление, что все участки готовы к выборам, все они проконтролированы, технические средства находятся в рабочем состоянии.

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