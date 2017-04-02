Воскресенье, 2 Апреля 2017 12:28

АрмИнфо.Инициатива «Гражданский наблюдатель» зафиксировала 162 нарушения во время подготовительного этапа голосования.

Как сообщили АрмИнфо в пресс-службе инициативы, нарушения находятся на этапе проверки. Были зафиксированы следующие нарушения: « В 17 избирательных участках избирательные комиссии не начали свою работу в указанное время; в 15 избирательных участках места для голосования были неправильно обставлены; в 7 – зафиксированы проблемы с жеребьевкой; в 18 – возникли проблемы с электронной регистрацией избирателей; в 2 избирательных участках списки не были опубликованы у входа; в 11 - проблемы с избирательными кабинами; в 18 – комнаты для голосования не были приспособлены к голосованию с точки зрения обеспечения конфиденциальности; в 37 – не было пандусов; в 37 – зафиксированы иные нарушения». Вместе с тем, инициатива сообщает, что было зафиксировано 25 нарушений в ходе регистрации избирателей в журнале для голосования. Инициатива также сообщает, что более подробная информация о нарушениях будет дана в 14:00.

Мжду тем, сегодня утром рано ЦИК РА устами ответственных лиц распространил заявление, что все участки готовы к выборам, все они проконтролированы, технические средства находятся в рабочем состоянии.