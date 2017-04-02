Воскресенье, 2 Апреля 2017 12:24

АрмИнфо.Начальник полиции Армении Владимир Гаспарян проголосовал за мир и стабильность. Глава армянской полиции исполнил свой гражданский долг на избирательном участке 29/9. Уже после голосования в беседе с журналистами он напомнил согражданам о необходимости мира и спокойствия в период Великого Поста.



Комментируя слухи о раздаче избирательных взяток, он заявил: “Это такой вид преступления, где обязательно нужен заявитель, а также тот, кто получил взятку”. Касаясь заявлений одного из лидеров блока “Оганян-Раффи-Осканян”, экс-министра обороны Сейрана Оганяна о готовности к пост-выборным развитиям и уличной борьбе, Владимир Гаспарян отметил: “Не думаю, что в нашей стране есть место авантюризму. Повторюсь: Пост – мирное время, и авантюризм наказывается не только по закону, но и…”.

На днях представитель общественной организации “Союз осведомленных граждан” Даниэл Ионисян на пресс-конференции выразил свою озабоченность действиями Полиции РА. По его словам, заявляя об избирательных взятках, граждане РА, после посещения отделения Полиции, отказываются от своих слов.

