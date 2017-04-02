Воскресенье, 2 Апреля 2017 12:23

АрмИнфо.Из Арагацотнской области Армении в редакцию АрмИнфо стали поступать сигналы о том, что по распоряжению глав некоторых городских и сельских администраций в нескольких участках отключены камеры видеонаблюдения.

Так, из предвыборного штаба кандидата в депутаты от блока <Царукян> Хачика Манукяна, в редакцию АрмИнфо поступил сигнал о том, что, по распоряжению сельского старосты Бюракана, в двух из трех участков села (18/7, 18/8) камеры с утра отключены. Аналогичная ситуация в городе Талин. Там также по распоряжению мэра города, камеры в двух из трех участков отключены.

Кроме того, поступил сигнал о том, что сторонники кандидата в депутаты от правящей Республиканской партии Наири Саркисяна в массовом порядке раздают взятки.