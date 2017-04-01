Суббота, 1 Апреля 2017 20:34

АрмИнфо.Министерство иностранных дел Армении выступило с заявлением в связи с годовщиной широкомасштабной военной агрессии Азербайджана в отношении Арцаха. Об этом АрмИнфо сообщили в пресс-службе МИД Армении.

«Минул год после азербайджанской агрессии против Арцаха. В течение четырех апрельских дней 2016 г. Азербайджан предпринял против Арцаха те же агрессивные действия и варварства, что и на протяжении почти четырех лет в начале 1990-х годов, когда силой пытался подавить право народа Нагорного Карабаха на самоопределение и право жить на своей земле. Мы склоняем головы перед памятью героев, которые пали, отражая нападение Азербайджана на Арцах, и ценою своей жизни предотвратили массовые злодеяния против народа Нагорного Карабаха. В то время, как международное сообщество осуждало грубейшие нарушения международного гуманитарного права азербайджанскими вооруженными силами, Баку прославлял совершенные варварства и тех, кто их осуществил», - отмечается в сообщении МИД РА.

Вместе с тем, внешнеполитическое ведомство Армении подчеркивает, что азербайджанская авантюра нанесла тяжелый удар по мирному процессу. «С целью стабилизации ситуации, предотвращения новой напряженности и создания благоприятных условий для продвижения переговорного процесса 16 мая в Вене, по инициативе государственного секретаря США, и 20 июня в Санкт-Петербурге, по приглашению президента России, состоялись встречи президентов Армении и Азербайджана, по итогам которых была подчеркнута необходимость исключительно мирного урегулирования конфликта, выполнения бессрочных трехсторонних соглашений 1994-1995 гг. о прекращении огня и были достигнуты договоренности о безотлагательном создании механизма расследования нарушений режима прекращения огня, расширения возможностей команды личного представителя Действующего председателя ОБСЕ. Тем не менее, Азербайджан отказался выполнять достигнутые договоренности и оказался в изоляции, противопоставив себя международному сообществу.

Высшее руководство Азербайджана в открытую лжет, утверждая, что якобы страны-сопредседатели признают Нагорный Карабах частью Азербайджана, притворяется, что якобы не понимает того, что говорят руководители стран-сопредседателей, а именно - народ Нагорного Карабаха должен реализовать свое право на самоопределение, посредством свободного волеизъявления, имеющего обязательную международно-правовую силу. Армения придерживается такого же подхода: да, окончательный статус Нагорного Карабаха должен быть определен народом Арцаха. Эта фальсификация Баку демонстрирует полное фиаско политического курса Азербайджана. Провалившись в переговорном процессе, Баку попытался решить проблему военным путем и опять потерпел провал.

Апрельская война в очередной раз ярким образом доказала, что Нагорный Карабах никогда и ни в каком статусе не может быть в составе Азербайджана, а реализация права на самоопределение народа Арцаха необратима. В ответ на непрекращающиеся угрозы Азербайджана применить силу, международное сообщество ясно предупреждает, что не потерпит это. В качестве гаранта безопасности Арцаха, Армения обеспечит безопасность народа Нагорного Карабаха. Вместе со странами-сопредседателями Минской группы ОБСЕ, мы и впредь продолжим шаги по продвижению процесса исключительно мирного урегулирования конфликта».