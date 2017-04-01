Суббота, 1 Апреля 2017 08:38

АрмИнфо. В ереванской общине Малатия-себастия ночью совершено вооруженное нападение на сторонников блока "Елк", сообщает на своей страничке в Facebook один из лидеров блока Никол Пашинян.

По его словам, его сторонникам удалось обезвредить преступников и отнять их огнестрельное оружие. Во время драки сторонники Пашиняна получили увечья. В полиции АрмИнфо сообщили, что преступник уже задержан, отказавшись дать более подробную информацию.

Завтра в Армении состоятся парламентские выборы, в которых участвует также блок "Елк".