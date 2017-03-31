Пятница, 31 Марта 2017 22:47

АрмИнфо. ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает, что в связи с проведением планово-восстановительных работ и во избежание в дальнейшем аварий

3 апреля текущего года будут обесточены:

в городе Ереван:

10:00-16:00 жилые дома 110, 112, 130, 132, 134, 136 на ул. Андраника; собственные дома 69-100 на 4-ой улице, 85-125 на 8-ой улице, 94-148, 146-192 на 12-ой улице, 1-34, 3, 5, 7, 9, 33-53 (нечетные), 52-58 (четные) на 15-ой улице, 1-31, 6-41 на 17-ой улице, 1-19 на 19-ой улице, 4-33 на 35-ой улице, 1-34 на 37-ой улице, 1-15 на 41-ой улице, 1-33 на 43-ей улице, 1-78, 6-40 на 45-ой улице в Ареше; собственные дома 109-141 (нечетные), 122-185 на ул. Атояна, адреса: Арцаха 37, Мурацана 165-231, 192, частные дома села Мушакан, жилые дома 1, 7/1, 7/2, 12, 14, 16 на 1-ой улице Аванесова, 1, 3, 5 на 4-ой улице, 6, 10, 12 на ул. Хагаг Дона, собственные дома 96-135 на ул. Азатамартикнери, 1-15 на переулках Азатамартикнери 1 и 2, жилые дома 20, 22 на ул. Эребуни;

10:30-16:30 жилой дом 2 на ул. Боряна и прилегающие общественные абоненты, жилые дома 10, 12 на ул. Нансена и прилегающие общественные абоненты в 1-ом Норкском массиве; жилые дома 41, 45, 49, 53, 105, 107, 109, 111, 113, 115 на ул. Вильнюса, прилегающие собственные дома и общественные абоненты в 9-ом Норкском массиве; жилые дома 2, 2А на ул. Туманяна, 34, 36, 38, 41 на ул. Исаакяна, 39, 41, 43, 45, 45А на пр. Маштоца и прилегающие общественные абоненты; жилые дома 23/27, 25/14, 25а, 27/25, 29, 35/38 на ул. Налбандяна, 10, 12, 23, 25 на пр. Саят-Нова и прилегающие общественные абоненты;

11:00-13:00 жилые дома 2, 4 на ул. Грибоедова, 52, 54/1 на пр. Комитаса и прилегающие общественные абоненты;

в Араратском марзе:

10:00-13:00 частично улица Алека Манукяна в городе Веди; частично село Сисаван, частично улица Шаумяна в городе Арарат;

10:30-16:00 частично село Айгестан;

в Котайкском марзе:

10:00-12:00 частично село Балаовит, воинская часть Балаовита, военный поселок, частично ТЦ "Ариндж молл" и прилегающие общественные абоненты;

13:00-14:00 села Верин Птгни, Птгни, ООО "Тигарбо", частично ТЦ "Ариндж молл" и прилегающие общественные абоненты. Компания приносит свои извинения за причиненные неудобства и одновременно информирует, что по любым вопросам, связанным с плановыми, аварийными, ремонтно­восстановительными работами, жители города Ереван могут звонить по действующим круглосуточно следующим номерам: 1-80 и 0 8000 0 180, а жители марзов (областей) по круглосуточному номеру: 080000180.