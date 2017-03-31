Пятница, 31 Марта 2017 18:30

АрмИнфо. Новоназначенный посол Армении в Беларусии Олег Есаян вручил копии верительных грамот замглавы МИД Беларуси Андрею Евдоченку.

Как сообщили АрмИнфо в пресс-службе МИД Армении, в ходе встречи стороны обсудили широкий спектр вопросов двусторонней повестки, в их числе взаимодействие в политической, торгово-экономической и других сферах. В этом контексте собеседники коснулись перспектив увеличения объемов товарооборота между двумя странами.

Была обоюдно подчеркнута важность взаимодействия на международных площадках.