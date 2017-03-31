Пятница, 31 Марта 2017 18:29

АрмИнфо. Позиция первого президента и лидера блока <Конгресс-НПА> Левона Тер-Петросяна по карабахскому вопросу губительна. Об этом 31 марта на пресс-конференции в Ереване заявил кандидат в депутаты от АРФ <Дашнакцутюн> Армен Рустамян. Он считает, что говоря о территориальных уступках, Тер-Петросян озвучил те тезисы, которые озвучивает азербайджанский агитпроп.

При этом на его взгляд, армянское общество весьма толерантно

относится к проазербайджанской пропаганде первого президента, в то

время как в Азербайджане за подобное представители политической силы

выступающей за независимость НКР давно бы находились в тюрьме. <Но

содержание предложений - губительное, поскольку Азербайджан желает уничтожения Армении, и ни на какие уступки идти не собирается. Самая высокая уступка со стороны Азербайджана - автономия Карабаха в составе Азербайджана, на что мы не согласны>, - заметил дашнакцакан.

Рустамян считает, что Тер-Петросяна не интересует мнение карабахского народа, который посредством референдума выразил его. <Левон Тер-Петросян сделал целью своей жизни навязать нам совсем другую концепцию, которая никак не соотносится с представлениями народа Карабаха>, - подчеркнул дашнакцакан. Он также не верит заявлениям первого президента о том, что озвученные им предложения являются объектом переговоров, в которых участвует армянский президент Серж Саргсян. <Возникает вопрос, почему он обнародовал все это? Думаю, чтобы показать, что он самый умелый управляющий, и чтобы вписать свое имя золотыми буквами в нашу историю>, - сказал он.

Рустамян отметил, что если Азербайджан не собирается идти на уступки, то и с армянской стороны тоже не может быть уступок. <Твой ответ должен быть адекватным, и уступки должны быть одновременными и равнозначными. Если этого нет, то это не взаимные уступки, а односторонние уступки, это проигрышная позиция. Но сдаться в войне - это тоже шаг, который приводит к миру, и Левон Тер- Петросян предлагает сдаться, чтобы эта война завершилась>, - сказал он. При этом Рустамян добавил, что если Азербайджан согласится на признание Карабаха, и процесс сдвинется с места, то при обсуждении территориальных вопросов Нагорный Карабах наравне с Азербайджаном имеет право поставить вопрос тех территорий бывшей Нагорно-Карабахской автономной области, которые после войны остались под контролем Азербайджана.