Пятница, 31 Марта 2017 18:28

АрмИнфо. Директора учебных заведений Армении являются республиканцами, следовательно, они имеют свои обязательства перед партией. С таким признанием в беседе с журналистами выступила вице-спикер парламента, член РПА Эрмине Нагдалян, касаясь обнародованных телефонных записей, в которых 114 директоров школ агитировали за РПА. <Нет никаких доказательств того, что они агитировали в рабочее время>,- заверила вице-спикер, признавшись, что она сама активно агитировала за родную партию.

С не менее сенсационными заявлениями сегодня выступил и министр культуры, новоиспеченный республиканец Армен Амирян, заявив, что вообще не слышал о случаях раздачи предвыборных взяток. <Я столько ездил по областям, но никто мне ничего такого не рассказывал>,- заверил он, несмотря на тот факт, что практически все СМИ ежедневно сообщают о подобных случаях.

От своих однопаритийцев в этом плане не отстал и мэр Еревана, второй номер пропорционального списка РПА Тарон Маркарян. Он призвал избирателей голосовать за ту силу, которая <знает и печется о проблемах народа>.