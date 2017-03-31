Пятница, 31 Марта 2017 17:48

АрмИнфо.Прибывшие для осуществления наблюдательской миссии в Армению известные деятели искусства Серж Танкян, Атом Эгоян и Арсине Ханджян не поддерживают какую-либо политическую силу, а лишь стремятся обеспечить защиту свободного волеизъявления народа. Об этом они заявили на пресс-конференции в Ереване.

Как заметил солист группы <System of a dowm> Серж Танкян, они не намерены с кем-то воевать или поддерживать какую-либо политическую силу. <Мы лишь стремимся зафиксировать голос народа. Мы должны сделать так, чтобы его голос восторжествовал>,- заявил он, при этом подчеркнув, что фальсификации бывают везде, даже во время президентских выборов в США, но и сними необходимо бороться.

В свою очередь, актриса Арсине Ханджян от имени всех наблюдателей призвала избирателей активно принимать участие в голосовании, в противном случае возрастает возможность фальсификации выборов. Она также отметила, что наблюдательская миссия намерена побывать на всех участках. <Я думаю, самый опасный момент это, когда бюллетени из участков доставляются в Центризбирком>,- отметила она.

Ее супруг, режиссер Атом Эгоян заявил, что нарушения, имевшие место в ходе предвыборной кампании создают предпосылки для фальсификации самих выборов. Он также подчеркнул, что в результате выборов армянский народ должен освободиться от нынешнего диктата. <Из-за несправедливости, царящей в Армении, сотни тысяч людей покидают страну>,- резюмировал он.