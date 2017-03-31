Пятница, 31 Марта 2017 17:44

АрмИнфо. Президент Азербайджана, выступая на встрече с группой военнослужащих заявил, что нагорно-карабахский вопрос - это внутреннее дело Азербайджана.

<Во время апрельских боев армяне обратились к международным организациям, отдельным странам, чтобы бои были скорее прекращены. Потом они начали обвинять некоторые страны в том, что те им не помогли. Тогда как нагорно-карабахский вопрос - наш внутренний вопрос. Нагорный Карабах признан всем миром, странами­сопредседателями Минской группы ОБСЕ как неотъемлемая часть Азербайджана. События, которые происходят и могут произойти в Нагорном Карабахе и на всех оккупированных территориях - наше внутреннее дело. Ни одна международная организация или же какая-либо страна не могут вмешиваться в наши внутренние дела>, - сказал Алиев, передает Trend .

Азербайджанский лидер утверждает, что руководство Армении полностью разоблачило себя во время апрельских боев. <Они потерпели горькое поражение и на поле боя, и также не получили никакой поддержки на политической арене. Несмотря на то, что очень рассчитывали и полагались на эту поддержку. Не получив этой поддержки, они, как всегда, начали обвинять различные страны. В конце концов они вынужденно признали поражение в апрельских боях. Руководство Армении довело себя до такой позорной ситуации, что Армения и сегодня ощущает ее горькие последствия. Армения пожертвовала своей независимостью ради оккупации азербайджанских территорий. Потому что, если бы не эта оккупация, если бы они смогли создать нормальные отношения с Азербайджаном, сегодня Армения, возможно, могла бы проявить себя как независимая страна. Они из-за этой оккупации, можно сказать, оказались в полной зависимости от разных стран, различных иностранных кругов, международных финансовых структур. Потому что их экономика парализована, внешний долг достиг критической отметки, уровень бедности составляет 40-50 процентов, нет никаких перспектив. Выбравшее этот путь руководство Армении сегодня ведет свой народ в пропасть>, - сказал Алиев.

При этом он считает, что апрельские бои, разрушили идеологические основы Армении. Глава Азербайджана отметил, что силы, подходящие с более прагматичной точки зрения к ситуации, уже открыто заявляют, что если не наладить отношения с Азербайджаном, у Армении нет будущего. Алиев также заявил, что сегодня возникла новая ситуация как в процессе переговоров, так и в регионе: <Правда, Армения старается уклониться от переговоров. Но ей это не удастся. Как бы ни старалась, она будет вынуждена вернуться к переговорам. Потому что они хорошо знают, в каком направлении будет развиваться ситуация, если не будут проводиться переговоры. Конечно же, после апрельских боев наша позиция за столом переговоров еще более усилилась, и все международное сообщество наглядно увидело это>.