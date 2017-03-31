Пятница, 31 Марта 2017 17:43

АрмИнфо.Предвыборная кампания Республиканской партии Армении была успешной, а нецивилизованное поведение некоторых политических деятелей не смогло бросить тень на качество и имидж кампании. Об этом 31 марта заявил заместитель председателя Республиканской партии Армении (РПА) Армен Ашотян.

Он также сообщил, что был впечатлен предвыборной кампанией некоторых политических сил. При этом Ашотян отказался озвучить, чьими именно. <Самое важное, что смогли сделать все политические силы - это не позволили поляризации общества и формирования атмосферы личной вражды>.

Ашотят также исключил участие школьников в предвыборной кампании РПА. По его словам, на встречах присутствует большое количество молодежи, но не школьники: <А что касается закрытости встреч РПА то, каждая политическая сила сама решает в каком формате проводить агиткампанию>.