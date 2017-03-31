Пятница, 31 Марта 2017 17:06

АрмИнфо.Глава МИД Армении Эдвард Налбандян принял группу парламентариев Европейского парламента, прибывшую в республику для осуществления мониторинга парламентских выборов в составе наблюдательской миссии от Европарламента.

Как сообщили АрмИнфо в пресс-службе МИД Армении, собеседники обменялись мнениями по вопросам подготовки к предстоящим 2 апреля парламентским выборам. В этом контексте Налбандян отметил, что после конституционных реформ, с целью максимального укрепления доверия общества к избирательным процессам, с парламентскими политическими фракциями, а также с вовлечением представителей гражданского общества, были достигнуты договоренности по вопросу внесения изменений в Избирательный кодекс. По его словам, правительство Армении продолжает делать все возможное, чтобы выборы прошли в соответствии с высокими международными критериями.

В ходе встречи были обсуждены шаги, направленные на укрепление отношений Армения-Евросоюз, а также вопросы, связанные с парламентским взаимодействием. Стороны выразили обоюдное удовлетворение в связи с завершением переговоров между Арменией и ЕС вокруг нового соглашения о глубоком и расширенном партнерстве.

Набандян представил позицию Армении по ряду актуальных региональных и международных вопросов. Армянский министр рассказал об усилиях Армении и сопредседателей Минской группы ОБСЕ, направленных на продвижение мирного процесса по карабахскому урегулированию.