Пятница, 31 Марта 2017 17:02

АрмИнфо.Самой интересной интригой предвыборной кампании является обещанный некоторыми силами <инвестиционный бум> в Армении. Об этом, подводя итоги агитационной кампании, заявил глава штаба АРФ <Дашнакцутюн> Агван Варданян.

В частности он прокомментировал заявление лидера блока <Царукян> Гагика Царукняа о том, что в случае победы сможет привлечь в Армению инвестиций на $15 млрд, а также Коммунистической партии Армении о намерении привлечь в Армению инвестиции на $20 млрд. Дашнакцакан считает, что привлечение инвестиций в Армению станет возможным лишь в том случае, если будут реализованы реформы, начало которых было положено благодаря АРФД. На его взгляд, именно представленная им политическая сила в состоянии привлечь инвестиции, учитывая ее возможности в армянской Диаспоре и присутствие в более чем 30 странах.

Варданян считает, что агитационная кампания прошла интересно и со вкусом. В частности, на его взгляд, АРФД отличилась как интересным оформлением плакатов и брошюр, так и интеллигентными кандидатами в депутаты. Более того, на его взгляд, у АРФД такая команда, о которой некоторые силы могли бы мечтать. Его также не беспокоят многочисленные сигналы о взятках и правонарушениях, поскольку он считает, что внедренные механизмы он-лайн вещания с избирательных участков, электронной идентификации избирателей и публикация списков граждан снизит возможность фальсификаций до минимума. <Если явка избирателей не превысит 1,25 млн человек, то можно смело говорить о справедливых выборах>, - заявил он.