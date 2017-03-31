Пятница, 31 Марта 2017 14:37

АрмИнфо. Предвыборная кампания в Армении прошла в соответствии с нормами законов, никаких серьезных жалоб за этот период не было. Об этом на пресс-конференции заявил глава наблюдательской миссии СНГ Сергей Лебедев, заверив, что на их обращения в полномочные структуры предоставить информацию о возможных нарушениях в ходе кампании, ответили, что никаких жалоб до сих пор не поступало.

<Такой ход предвыборной кампании создает предпосылки для спокойных выборов, и я бы призвал политические силы Армении не пытаться искусственно накалять ситуацию в стране>,- заявил он, выразив надежду на проведение в Армении свободных, справедливых и транспарентных выборов. Он также акцентировал внимание на тех технических нововведениях, которые имплементированы в Армении (индентификационные аппараты, камеры видеонаблюдения на участках). <Такого нет ни в одной из стран СНГ. Но все это должно быть апробировано, надеюсь, что никаких сложностей во время эксплуатации этой техники не возникнет>,- заявил он.

Лебедев также сообщил, что 25 человек из наблюдательской миссии СНГ с 14 марта находятся в Армении, успели побывать в 8 областях, пообщаться с членами избиркомов. <Мы также провели встречи с представителями госструктур, политических сил, участвующих в выборах. Мы также пристально следим за работой масс-медия, за информацией в соцсетях>,- пояснил он, подчеркнув, что миссия СНГ будет работать в соответствии с законодательством Армении и не вмешиваться во внутренние дела республики. При этом Лебедев заверил, что в своих оценках по выборам они будут беспристрастными и объективными.

Отметим, что миссия СНГ в целом состоит из 172 членов из 8 стран Содружества. В целом за выборами в Армении будут наблюдать 6 международных миссий (БДИПЧОБСЕ, СНГ, Межпарламентская ассамблея СНГ, Парламентская ассамблея Совета Европы, СЕ, ПА ОБСЕ) и 30 местных организаций (в целом порядка 30 тысяч наблюдателей).