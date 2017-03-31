Пятница, 31 Марта 2017 13:52

АрмИнфо.Партия <Армянское возрождение> будет в первой тройке политических сил прошедших в новый парламент Армении. Об этом 31 марта на пресс-конференции в Ереване заявил глава партии <Армянское возрождение> Артур Багдасарян.

По его словам, подобное заявление эму позволяет сделать его политический опыт и те результаты, которые были зафиксированы партией на предшествующих выборах. <А что касается результатов соцопросов, то хочу сказать, что они заказные и представленные цифры не отражают реальную картину. Есть организации, которые за определенную сумму делают подобные соцопросы, но мы никогда не пользовались их услугами>, - сказал Багдасарян.

Коснувшись муссируемой информации о том, что его партия раздает взятки в виде кофейных стаканов, глава <Армянского возрождения> заявил, что это чёрный пиар и дешёвая ложь. По его словам, возглавляемая им партия провела достаточно эффективную предвыборную кампанию. <Впервые за всю историю Армении, все политические силы получили возможность выступить с экранов ТВ, паритет был сохранен для всех. Мы смогли детально представитель нашу предвыборную программу, состоящую из 40 страниц, и охватывающую все сферы развития. Хочу отметить, что в наших рядах нет олигархов и все кандидаты - выходцы из народа. В случае нашей победы мы обещаем вернуть вклады, создать профессиональную армию, повысить пенсии и зарплаты, создать новые рабочие места, искоренить коррупцию>, - сказал Багдасарян. Он также не исключил возможность вхождения ПАВ в поствыборную коалицию.