Пятница, 31 Марта 2017 13:21

АрмИнфо. Яндекс.Деньги изучили, как жители Армении оплачивают различные опции на сайтах знакомств. Учитывались онлайн- платежи пользователей из Еревана, Гюмри, Ванадзора, Армавира, Абовяна, Раздана, Масиса и других городов страны.

Согласно сообщению Яндекс.Деньги, исследование выяснило, что чаще всего жители Армении тратят деньги на следующих сайтах знакомств: Теамо, Badoo, LovePlanet и Mamba. Примечательно, что активность пользователей, которые знакомятся по интернету, зависит от времени года. Так, пик платежей приходится на весну, а именно на апрель, а наименьший интерес к таким площадкам люди проявляют зимой.

По данным Яндекс.Деньги, в среднем за раз пользователи тратят на сайтах знакомств 3756 драмов. На разных сервисах средний чек отличается: на Теамо - 6431 драм, на Badoo - 5145 драмов, на LovePlanet - 3773 драма, на Mamba - 3567 драмов. Обычно на таких площадках люди оплачивают платную подписку, VIP- статусы, размещение в топе, продвижение анкет, комплименты, подарки и режим <невидимка>.

В исследовании учитывались платежи армянских пользователей через Яндекс.Кассу за период с февраля 2016 по март 2017 года. Касса - это универсальное платёжное решение Яндекс.Денег. Она помогает оплачивать товары и услуги всеми популярными способами - от банковских карт и электронных кошельков до счетов мобильных номеров. Сегодня оплату через Кассу принимают более 75 тысяч интернет-площадок по всему миру. По данным Международной исследовательской компании MARC, в 2016 году Яндекс.Касса стала самым популярным платёжным решением в России.

Отметим, что Яндекс.Деньги - самый популярный электронный кошелёк в рунете, по данным <TNS Россия> и Markswebb Rank & Report на 2016 год. Пользователи Яндекс.Денег могут платить по счетам и квитанциям на сайте, а также в мобильном приложении сервиса для Android, iOS, watchOS, Windows Phone и Windows 10. К кошельку можно привязать несколько банковских карт и выпустить виртуальную или пластиковую MasterCard Яндекс.Денег. Эти карты позволяют оплачивать покупки, в том числе бесконтактно через Apple Pay или Samsung Pay. К началу 2017 года в Яндекс.Деньгах было зарегистрировано около 30 млн пользователей, ежедневно открывается примерно 15 тыс. новых кошельков. По данным на 2016 год, пользователи выпустили около 500 тыс. пластиковых и 11 млн виртуальных карт Яндекс.Денег.