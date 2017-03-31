Пятница, 31 Марта 2017 12:43

АрмИнфо. Конверс Банк в партнерстве с Национальной Ипотечной Компанией приступил к реализации 4-го этапа ипотечной программы KfW по содействию энергоэффективному жилищному строительству в Армении. Как сообщили АрмИнфо в пресс-службе Банка, в рамках 4-го этапа программы будут задействованы два направления - "Энергоэффективные ипотечные кредиты" и "Региональные ипотечные кредиты". Причем, второе направление не содержит обязательного требования по обеспечению энергоэффективности.

Согласно источнику, максимальный размер кредита установлен в 25 млн драмов, срок погашения не превышает 20 лет, процентная ставка составляет 11% годовых. Доступные условия кредитования для жителей самых отдаленных уголков страны, а также использование экологически чистых и энергоэффективных материалов в строительных и ремонтных работах, являются важнейшими элементами кредитной политики Конверс Банка.

Благодаря этой программе "ипотечные" заемщики смогут улучшить жилищные условия, обеспечить лучшую теплоизоляцию квартиры с применением новейших технологий в период строительства или ремонта, перейти к экономии энергии, а также приобрести бытовую технику энергоэффективного класса (выше класса A+).

Напомним, что Армения получила от KFW 20 млн. евро на реализацию 4-го этапа ипотечной программы, который стартовал 1 февраля 2017 года. Партнерами программы на данном этапе выступают 5 банков и 3 универсальные кредитные компании - ACBA Credit Agricole Bank, Конверс Банк, Армбизнесбанк, ИНЕКОБАНК, Ардшинбанк, УКК "Первая ипотечная компания", УКК "Global Credit" и УКК "Камурдж". Средства участникам программы будут поступать от Национальной Ипотечной компании (НИК), призванной рефинансировать ипотечные кредиты. Прогнозируется, что в условиях повышения доступности ресурсов НИК удастся разместить привлеченные от KFW средства в полном объеме за 2 года, даже при снижающейся экономической активности. Программа в этом году отличается своей направленностью - ориентир взят на повышение энергоэффективности и активизацию покупки жилья в областях. В рамках 4-го этапа 2/3 средств предусмотрено направить на кредитование работ по повышению энергоэффективности (замена окон, дверей, термоизоляция стен, установка солнечных и фотовольтажных панелей и др.).

Отметим, что Конверс Банк и Национальная Ипотечная Компания (УКК "НИК") сотрудничают с 2010 года, осуществляя различные проекты в области жилищного кредитования. УКК "НИК" создана 16 июня 2009 года решением Центробанка Армении, с целью рефинансирования ипотечных кредитов.

По данным Рэнкинга Банков и Кредитных Компаний Армении, подготовленного ИК АрмИнфо, суммарный ипотечный портфель на 1 января 2017 года составил 327.5 млрд драмов ($676.7 млн), из коих 43% или свыше 140 млрд драмов обеспечили рефинансирующие компании "Национальная Ипотечная Компания" и "Доступное жилье молодым", а также ипотечные кредитные компании "Первая Ипотечная Компания" и "Фидес". Темпы годового роста суммарного ипотечного кредитования банков и указанных кредитных компаний замедлились с 37% до 31%. Общий объем рефинансированных НИК кредитов по состоянию на 1 января 2017 года превысил 53 млрд. драмов (2- ая позиция среди ипотечных кредитных компаний), с годовым ростом на 39%. В структуре активов НИК доля кредитного портфеля достигает 93%. Ипотечный портфель Конверс Банка на 1 января 2017г составил 20.7 млрд драмов (2-ая позиция на банковском рынке), с годовым ростом лишь на 1%. В структуре кредитного портфеля Конверс Банка на долю ипотеки приходится 17%. (Расчетный курс драма к доллару на 31.12.2016г составил 483,94 др/$1).