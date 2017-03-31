Пятница, 31 Марта 2017 12:42

АрмИнфо.Никакого <плана Лаврова> по урегулированию нагорно-карабахского конфликта не существует. Об этом в интервью агентству АПА заявил министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров.

По его словам, в основе идей, которые сейчас обсуждаются, лежат предложения, коллективно выработанные тремя странами-сопредседателями Минской группы ОБСЕ. "Точнее, речь идет о положениях, озвученных в совместных заявлениях по нагорно- карабахскому урегулированию президентами России, США и Франции. Они хорошо известны. Не отвергая в целом эту основу, стороны по-разному видят последовательность воплощения в жизнь ее составляющих. О том, чтобы ее поменять или предлагать какие-то новые планы, кардинально меняющие схему, разработанную сопредседателями, речи не идет. Главное - помочь сторонам найти сбалансированное политическое решение, которое позволит перейти к подготовке юридически обязывающих документов", - подчеркнул глава внешнеполитического ведомства России.

Он напомнил, что Россия, США и Франция являются странами-сопредседателями Минской группы ОБСЕ - основной

переговорной площадкой по нагорно-карабахскому урегулированию. В этом составе <тройка> сформировалась в 1997 году, и с тех пор ее работа строится на основе командного подхода. "Уже говорил о совместных заявлениях на высшем уровне, направленных на стимулирование сторон к поиску компромиссных развязок по ключевым аспектам урегулирования. Налажено устойчивое взаимодействие по линии наших внешнеполитических ведомств. Наглядный пример - проведенный по инициативе Госсекретаря США после апрельских событий прошлого года армяно-азербайджанский саммит с участием Министра иностранных дел России и Госсекретаря по европейским делам МИД Франции, на котором рассматривались важные вопросы, связанные со стабилизацией ситуации в зоне конфликта. В свою очередь американский и французский сопредседатели были приглашены на завершающую часть вышеупомянутой встречи в Санкт-Петербурге. Все три сопредседателя активно взаимодействуют между собой. Регулярно посещая регион, они, как правило, выступают с единых позиций на переговорах с руководством Армении и Азербайджана. Полагаю, что такой командный подход является свидетельством того, как можно и нужно сотрудничать по вопросам преодоления международных конфликтов. Рассчитываю, что наше тесное взаимодействие по НКУ с Вашингтоном, как и с Парижем, будет продолжено", - подчеркнул С.Лавров.