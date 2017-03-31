Пятница, 31 Марта 2017 11:26

АрмИнфо. Через год после эскалации в зоне карабахского конфликта процесс урегулирования снова находится в опасности. Об этом в своей статье на сайте Chatham House пишет Лоуренс Броерс.

Согласно авторам статьи, международное сообщество может либо ждать войны, либо выбрать дипломатическую шоковую терапию. <Прошлый год продемонстрировал устойчивость армяно-азербайджанского тупика. Не было достигнуто существенного прогресса в отношении обязательств, взятых на себя сторонами в Вене. Инциденты насилия, возобновляющиеся вдоль линии соприкосновения стали обычным делом, а мирный процесс приостановился, зависнув в опасной пустоте>,- пишет аналитик.

При этом в статье отмечается, что нынешняя ситуация отличается от прошлогодней, она более опасна, чем год назад. По мнению автора, явно просматриваются стратегии конфликта, но определенно нет

стратегии достижения мира. <Невнимание международного сообщества в сочетании с внутренним давлением со стороны национального руководства, привели к привычному невыполнению обязательств со стороны воюющих сторон и посредников>,- отмечается в статье.

Авторы статьи подчеркивают необходимость увеличения активности ОБСЕ в мирном процессе второго крупного международного конфликта на своей территории.